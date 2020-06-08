«Позиция проста: принимай наш вариант или уходи». Масвидаль недоволен отношением руководства UFC

Полусредневес UFC Хорхе Масвидаль объяснил, почему у него возникли споры с главой организации Даной Уайтом.

— Я не могу уйти. Они владеют мной, пока не расторгнут контракт или пока я не проведу все бои, — написал Масвидаль в Twitter. — У меня есть контракт, по которому я получаю деньги. Также у меня есть договор на количество боев. Договор на бой с Нейтом. Они продолжают увеличивать число боев, чтобы удержать меня. А когда я говорю, что хочу только 4 поединка, то их позиция проста: принимай наш вариант или уходи.

Если ты терпишь поражения в бою, то с тобой могут расторгнуть контракт и не выплачивать оставшиеся суммы. Если я побеждаю, то не могу обсуждать новые условия? Мой отец бежал от коммунистического режима из-за такого отношения.

Почему у всех ведущих бойцов есть проблемы с руководством? Конор, Джонс, Сехудо. У нас только один вариант: брат, что дают, или заканчивать карьеру.

Масвидаль не выходил в октагон с ноября прошлого года, когда на UFC 244 техническим нокаутом одолел Нейта Диаса. На счету 35-летнего американца 35 побед и 13 поражений.