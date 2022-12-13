Появилось видео реакции Даны Уайта на исход боя Пимблетта и Гордона на UFC 282

В сеть опубликовали видеозапись, на которой сравнивается реакция Даны Уайта и Джо Рогана во время объявления победителя боя Пэдди Пимблетта (20-3) и Джареда Гордона (19-6).

Если Роган показывает на своем лице полное удивление, то Уайт, стоя спиной к клетке и находясь рядом с болельщиками Пимблетта, удовлетворенно и облегченно кивает и поздравляет фанатов Пимблетта с победой.

Пимблетт победил Гордона единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.