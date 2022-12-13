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Сегодня, 08:37

Брайс Митчелл впервые сделал заявление после поражения на UFC 282

Давид Хачатрян
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Перспективный американский полулегковес Брайс Митчелл (15-2) сообщил, что он разочарован своим выступлением в бою против Илии Топурии (13-0).

«Спасибо всем, кто поддерживает меня. В следующий раз я не приму бой, если не буду в порядке на все 100 процентов. За неделю до боя у меня был грипп. В бою я чувствовал себя хреново. Это был не я», — сказал Митчелл в соцсетях, добавив, что он усердно тренировался к поединку и разочарован, что не смог показать лучшего выступления.

Топурия разобрался с Митчеллом на UFC 282, проведя удушающий прием во втором раунде. Бой состоялся 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.

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