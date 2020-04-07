Пояс для Хабиба. Два года назад Дагестанский орел добрался до мечты

7 апреля 2018 года Хабиб Нурмагомедов стал первым российским чемпионом в истории UFC.

В Нью-Йорке прошел турнир UFC 223, в главном поединке которого россиянин Нурмагомедов и американец Эл Яквинта оспаривали пояс организации в легком весе. Хедлайнеры вечера провели в октагоне все отведенные 25 минут. В первых двух раундах Хабиб уверенно переводил соперника в партер и имел несколько возможностей, чтобы завершить дело досрочно, однако, потом неожиданно сменил тактику и начал вести бой в стойке.

Американский боец в определенных моментах хорошо попадал, но Хабиб продолжал полностью контролировать ход поединка. В итоге все судьи отдали победу российскому бойцу и Нурмагомедов стал новым чемпионом организации в легком весе.