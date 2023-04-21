Поветкин оценил шансы Шлеменко в бою против Эномото

Чемпион Олимпийских игр в Афинах, боксер Александр Поветкин поделился своими ожиданиями от противостояния россиянина Александра Шлеменко и швейцарца Ясуби Эномото.

«Буду болеть за Александра Шлеменко. Я думаю выиграет. Хотя этот, японский спортсмен тоже ударник. Но я считаю что Саша ударник хороший, он должен выиграть», — приводит слова Поветкина РЕН ТВ.

Поединок Шлеменко и Эномото станет главным событием турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет уже сегодня, 21 апреля.

У 38-летнего Шлеменко в ММА — 61 победа, 15 поражений, 1 ничья и один бой был признан несостоявшимся. На счету 39-летнего Эномото — 22 победы и 14 поражений.