Актер Владимир Сычев предрек досрочную победу Шлеменко в бое против Эномото

Актер Владимир Сычев предсказал досрочную победу российского бойца Александра Шлеменко против швейцарца Ясуби Эномото в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Пришли поддержать нашего бойца. Очень хотелось бы увидеть яркую победу, в идеале, конечно, досрочную. Но не сразу, а все-таки немного удовольствие растянуть, посмотреть хотя бы пару раундов. У Саши и руки, и ноги хорошие. В любом случае он себя покажет в ударной технике», — приводит слова Сычева РЕН ТВ.

Сегодня Шлеменко и Эномото ждет реванш. Ранее они дрались в 2014 году, и тогда победа досталась россиянину.

У 38-летнего Шлеменко в ММА — 61 победа, 15 поражений, 1 ничья и один бой был признан несостоявшимся. На счету 39-летнего Эномото — 22 победы и 14 поражений.