Поведение бойца, оспаривающего судейский вердикт в клетке, рассмотрит Атлетическая Комиссия ACA

Поведение российского бойца Евгения Гончарова после боя с американцем Тони Джонсоном рассмотрит атлетическая комиссия Absolute Championship Akhmat (ACA). По словам президента ACA Алексея Яценко, боец может быть оштрафован. В начале третьего раунда Гончаров попал сопернику пальцем в глаз. Рефери остановил бой, поединок признан несостоявшимся.

- Матчмейкеры нашей организации уже начали работать над реваншем Гончаров - Джонс. Чемпионский титул ACA в тяжелом остается вакантным, - сказал Яценко. - Джонсон сразу по окончанию боя высказал свою заинтересованность в рематче. От команды Гончарова мы пока ничего не слышали, кроме необоснованных заявлений о победе. Кстати, поведение Гончарова и его команды в клетке, оспаривающих справедливость судейского вердикта сразу после его вынесения, мягко говоря было некорректным. Решение судейской коллегии абсолютно обоснованное и правильное. Атлетическая комиссия АСА в ближайшее время даст свою оценку такому поведению. Возможно, Гончарова ждет штраф.