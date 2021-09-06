Британский тяжеловес UFC заплакал после объявления о получении бонуса
16:20
Британский тяжеловес UFC Том Аспиналл заплакал от радости после того, как ему сообщили о выигрыше бонуса в размере 50 тысяч долларов за лучшее выступление вечера на турнире UFC Fight Night 191 (UFC Vegas 36).
Аспиналл победил техническим нокаутом в первом раунде Сергея Спивака из Молдавии. На счету 28-летнего англичанина 11 побед и 2 поражения в ММА.
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