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Британский тяжеловес UFC заплакал после объявления о получении бонуса

16:20
Том Аспиналл (слева). Фото Getty Images
Том Аспиналл (слева). Фото Getty Images
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Британский тяжеловес UFC Том Аспиналл заплакал от радости после того, как ему сообщили о выигрыше бонуса в размере 50 тысяч долларов за лучшее выступление вечера на турнире UFC Fight Night 191 (UFC Vegas 36).

Аспиналл победил техническим нокаутом в первом раунде Сергея Спивака из Молдавии. На счету 28-летнего англичанина 11 побед и 2 поражения в ММА.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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