Последнее видеоинтервью отца Хабиба

На 58 году жизни скончался отец и тренер российского бойца Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов.

В последние несколько недель Абдулманап Нурмагомедов проходил лечение в одной из московских клиник. Изначально он был госпитализирован с пневмонией, но позднее перенес инсульт и находился в коме.

В начале апреля Абдулманап Нурмагомедов дал интервью YouTube-каналу «Ушатайка», в котором рассказал о подготовке к бою с Тони Фергюсоном, который на тот момент еще не был отменен. Это видео интервью стало последним для отца российского чемпиона UFC.