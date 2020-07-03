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Последнее видеоинтервью отца Хабиба

3 июля 2020, 15:44
Абдулманап Нурмагомедов с сыном Хабибом. Фото Instagram.
Абдулманап Нурмагомедов с сыном Хабибом. Фото Instagram.
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На 58 году жизни скончался отец и тренер российского бойца Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов.

В последние несколько недель Абдулманап Нурмагомедов проходил лечение в одной из московских клиник. Изначально он был госпитализирован с пневмонией, но позднее перенес инсульт и находился в коме.

В начале апреля Абдулманап Нурмагомедов дал интервью YouTube-каналу «Ушатайка», в котором рассказал о подготовке к бою с Тони Фергюсоном, который на тот момент еще не был отменен. Это видео интервью стало последним для отца российского чемпиона UFC.

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