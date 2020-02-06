Американский боец Дональд Серроне рассказал об отношениях с ирландцем Конором Макгрегором.

— Вы теперь друзья?

— После того, как он меня отметелил, как может быть иначе, — написал Серроне в Instagram.

Бойцы провели бой на турнире UFC 246. 31-летний экс-чемпион UFC отправил Серроне в технических нокаут за 40 секунд. После боя американец был доставлен в больницу с подозрением на перелом носа.