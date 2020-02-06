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«После того, как он меня отметелил, как может быть иначе». Серроне — о дружбе с Макгрегором

19:44
Дональд Серроне. Фото Instagram.
Дональд Серроне. Фото Instagram.
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Американский боец Дональд Серроне рассказал об отношениях с ирландцем Конором Макгрегором.

— Вы теперь друзья?

— После того, как он меня отметелил, как может быть иначе, — написал Серроне в Instagram.

Бойцы провели бой на турнире UFC 246. 31-летний экс-чемпион UFC отправил Серроне в технических нокаут за 40 секунд. После боя американец был доставлен в больницу с подозрением на перелом носа.

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