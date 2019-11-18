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Порье считает, что у Фергюсона почти нет шансов в бою с Хабибом

14:15
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Американский боец Дастин Порье высказал мнение, что у его соотечественника Тони Фергюсона почти нет шансов на победу в поединке с российским чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым. По словам Порье, Джастин Гейджи — более опасный соперник для россиянина.

— Сколько раз Хабиб победит Тони, если они проведут 10 боев? Восемь, — ответил Порье на вопрос болельщика в Twitter.

Напомним, Нурмагомедов победил Порье на UFC 242 в Абу-Даби в третьем раунде удушающим приемом. Фергюсон, скорее всего, станет следующим соперником Хабиба.

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