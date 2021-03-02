Порье рассказал о главной ошибке, которая стоила ему победы в бою с Хабибом

Бывший обладатель временного пояса UFC в легком весе Дастин Порье признался, что до сих пор жалеет о моменте, который мог бы решить исход боя с Хабибом Нурмагомедовым в его пользу.

«Знаю, насколько я был близок к победе в том бою, — сказал Порье в эфире подкаста Джо Рогана. — В нашей игре детали играют большую роль. Меня преследует мысль о том, что я не переключился с фул-гарда на удушающий прием Д'Арсе или удушение анаконды в тот момент, когда он перекатывался на бок».

Порье вспомнил и другие моменты боя.

«Не могу точно утверждать, что Хабиб — самый сильный оппонент, с которым мне приходилось встречаться, — продолжил Порье. — Но его чувство баланса и распределения веса было невероятным. За моими плечами достаточно большой опыт в борьбе, но он просто знал, где мой вес и где он должен быть, чтобы я не встал на ноги. Сложно объяснить, но он действительно хорош».

Американец Порье и россиянин Нурмагомедов дрались на UFC 242 в сентябре 2019 года. Тогда Орлу удалось одержать победу удушающим приемом в третьем раунде.

После этого Бриллиант смог реабилитироваться, одержав победу решением судей над Дэном Хукером, а затем техническим нокаутом в реванше с Конором Макгрегором.