Кунченко дебютирует в PFL в бою с экс-соперником Хабиба

Российский боец Алексей Кунченко (20-2) из команды «Архангел Михаил» проведет свой следующий бой 29 апреля в лиге PFL. Бой станет для Кунченко первым в рамках нового сезона организации.

Имя соперника уже известно — он выйдет в клетку против бразильца Глейсона Тибау (35-14), информирует пресс-служба организации.

Кунченко ждет 23-й бой в карьере. После безоговорочного чемпионства в М-1, он подписал контракт с UFC, где одержал две победы в четырех поединках. Последний бой российский боец провел в марте прошлого года против Элизеу дос Сантоса, после которого Кунченко стал свободным агентом.

На счету Тибау 28 поединков в UFC в дивизионе легкого веса. Он дрался практически со всеми топовыми бойцами — Хабибом Нурмагомедовым, Тони Фегюсоном, Джереми Стивенсом и Исламом Махачевым.