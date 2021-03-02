Экс-чемпион UFC Рокхолд планирует вернуться летом поединком против Тилла или Ветори

Бывший обладатель чемпионского пояса UFC в среднем весе американец Люк Рокхолд надеется вернуться в октагон уже этим летом — в идеале поединком против Даррена Тилла или Марвина Веттори.

«Это случится, когда настанет время и подвернется привлекательный вариант для меня, — приводит слова Рокхолда LowKick MMA. — Я хочу вернуться ради чего-то, в чем я буду сильно заинтересован, и я хочу вернуться тогда, когда полностью восстановлюсь. Я думаю, что идеальным вариантом для меня станет начало или конец лета».

Также боец сказал, кого хотел бы видеть своим будущим соперником.

«Думаю, что Крис Вайдман, он уже не тот, кем был раньше, — добавил Рокхолд, исключив Вайдмана из списка потенциальных оппонентов. — Сейчас в моей голове два подходящих варианта: бой с Марвином Веттори, который неплохо показал себя в последних боях, и Даррен Тилл, который хоть чего-то добился в дивизионе. Больше всего я заинтересован в этих двух именах».

Рокхолд (16-5) не дрался с июля 2019 года, когда был нокаутирован Яном Блаховичем в дебютном бою в полутяжелом весе. В том противостоянии Люк получил перелом челюсти.