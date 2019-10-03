Порье потроллил Макгрегора по поводу его последней победы. Ирландец не остался в долгу

Ирландский боец Конор Макгрегор опубликовал в Twitter пост с вопросом: «Когда состоится бой за титул чемпиона BMF?», после чего началась его увлекательная переписка с бывшим временным чемпионом UFC в легком весе Дастином Порье.

— Прошло три года и 10 дней с тех пор, как ты выиграл последний бой, — написал Порье в ответ на твит. — Классно, бро. А теперь посчитай мои банковские цифры, — не оставил этот ответ без комментария Макгрегор.

Свой последний бой Макгрегор провел в октябре 2018 год, его ирландец проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову в бою за титул чемпиона UFC в легком весе. В нынешнем году россиянин защитил титул, победив Порье.