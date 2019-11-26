Порье назвал Макгрегора самым жестким панчером
09:09
Боец легкого дивизиона UFC Дастин Порье признался, что считает Конора Макгрегора самым жестким панчером из всех, с кем ему приходилось драться. Это он рассказал в Twitter, общаясь со своими подписчиками.
— Кто бил сильнее всех? Без сомнения, Конор, — написал Порье.
В 2014 году Порье проиграл Макгрегору техническим нокаутом в первом раунде.
Conor by far https://t.co/l2stAIVFXu— The Diamond (@DustinPoirier) November 24, 2019
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