Порье назвал Макгрегора самым жестким панчером

Боец легкого дивизиона UFC Дастин Порье признался, что считает Конора Макгрегора самым жестким панчером из всех, с кем ему приходилось драться. Это он рассказал в Twitter, общаясь со своими подписчиками.

— Кто бил сильнее всех? Без сомнения, Конор, — написал Порье.

В 2014 году Порье проиграл Макгрегору техническим нокаутом в первом раунде.