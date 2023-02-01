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Сегодня, 16:09

Альберт Туменов подерется с Алтынбеком Мамашовым на ACA 154

Давид Хачатрян
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Российский боец Альберт Туменов (23-4) встретится с киргизским бойцом Алтынбеком Мамашовым (16-3) в рамках Гран-при полусреднего веса на ACA 154. Турнир пройдет 17 марта в Краснодаре, сообщает ACA.

Туменов в прошлом бою победил Гаджимурада Хирамагомедова (12-5) единогласным решением судей на ACA 146. Турнир состоялся 4 октября 2022-го в Грозном.

Мамашов прошлый бой проиграл Андрею Кошкину (22-9) единогласным решением судей на ACA 141. Турнир состоялся 22 июля 2022-го в Сочи.

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