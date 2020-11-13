Пользователи Instagram высмеяли новый пост Емельяненко

Российский боец Александр Емельяненко опубликовал у себя в Instagram фотографию в боксерских перчатках и написал: «К бою готов!».

29 ноября 2019 года Емельяненко провел бой по правилам бокса против стронгсмена Михаила Кокляева, в котором одержал победу нокаутом.

В комментариях пользователи предположили, что боец опять находится в алкогольном опьянении, раз принял решение боксировать.

«Опять за бутылку с местными синяками?» — написал пользователь malyshev77.

«Пробухался, Саня?» — опубликовал danilstaryi.

«С зеленым змеем?» — написал 1komron1.