Полное видео боя Макгрегора и Серроне
В сети появилось полное видео главного поединка турнира UFC 246 в Лас-Вегасе (США) между бойцом ММА Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне. Для ирландца это был первый поединок после 15-месячного отсутствия в UFC.
Бой прошел в полусреднем весе. Конор нокаутировал соперника уже в первом раунде за 40 секунд.
31-летний Макгрегор одержал 22-ю победу в ММА при четырех поражениях. Свой предыдущий поединок он провел в Лас-Вегасе 6 октября 2018 года против россиянина Хабиба Нурмагомедова. Российский спортсмен одержал победу болевым приемом в четвертом раунде. После поединка в зале произошла массовая драка.
36-летний Серроне потерпел 14-е поражение при 41 победе. В своем предыдущем бою он уступил своему соотечественнику Джастину Гэтжи.
What am I going to do with all this ?— ??? (@TheNotorious_G) 19 января 2020 г.
40 secs & it's over!
This is not what I paid for.
Congrats McGregor #UFC246 pic.twitter.com/TPPalAvuwi