Полиция Нового Орлеана выдала ордер на арест Нейта Диаса

Департамент полиции Нового Орлеана получил ордер на арест Нейта Диаса (21-13) по обвинению в нанесении побоев второй степени в результате драки на Бурбон-стрит в Новом Орлеане, США, сообщает MMA Fighting.

«Был выдан ордер на арест, но Диас не находится под стражей», — сказала представитель полиции Карен Бодри.

Полиция выдвинула обвинения против Диаса после того, как в сети появилось видео, в котором боец предположительно душил потерявшего сознание двойника Логана Пола Родни Петерсона во время массовой уличной драки. Позднее Питерсон продемонстрировал жуткую травму головы и поклялся отомстить Диасу.