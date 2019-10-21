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Полиция начала проверку после драки на турнире в Сочи

13:36

По факту драки, которой завершился турнир Fight Nights Global 95 в Сочи, началась проверка. Инцидент произошел после окончания боя между казахстанцем Жалгасом Жумагуловым и россиянином Али Багаутиновым. Багаутинов попытался обжаловать победу соперника по очкам, чтов итоге и привело к конфликту.

— По факту драки проводится проверка. Заявлений в полицию не поступало. Проверка инициирована после того, как в социальных сетях был опубликован ролик", — приводит слова представителя пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю телеканал «Кубань 24».

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