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Поединок Тейшейры с Сантосом вновь перенесли. Теперь коронавирусом заразился Сантос

11:15

Боец UFC в полутяжелой весовой категории, бразилец Тьягу Сантос заразился коронавирусом, сообщает GloboEsporte.

Поединок Сантоса с соотечественником Гловером Тейшейрой перенесен во второй раз. Изначально бой был запланирован на 12 сентября, в первый раз его проведение отложили из-за того, что коронавирусом заразился Тейшейра. Предполагалось, что поединок состоится 3 октября.

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