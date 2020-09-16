Поединок Тейшейры с Сантосом вновь перенесли. Теперь коронавирусом заразился Сантос
11:15
Боец UFC в полутяжелой весовой категории, бразилец Тьягу Сантос заразился коронавирусом, сообщает GloboEsporte.
Поединок Сантоса с соотечественником Гловером Тейшейрой перенесен во второй раз. Изначально бой был запланирован на 12 сентября, в первый раз его проведение отложили из-за того, что коронавирусом заразился Тейшейра. Предполагалось, что поединок состоится 3 октября.
Thiago Marreta est? fora da luta contra Glover Teixeira, marcada para o UFC do dia 3 de outubro, em Las Vegas (EUA). O carioca, que pisaria no oct?gono pela primeira vez no ano, testou positivo para Covid-19. #feedMMA— Marcelo Barone (@marbarone) September 15, 2020