Почему тело Дадашева долго не могли доставить в Россию. Объясняет жена боксера

Елизавета Апушкина (Дадашева), жена погибшего российского боксера Максима Дадашева, накануне похорон своего супруга в эксклюзивном интервью "СЭ" объяснила, почему на доставку тела спортсмена из США в Петергоф потребовалось более недели.

– Потому что очень много бюрократических проволочек. Надо собрать, заверить, перевести миллион бумажек. А потом четыре дня ждали ответ от "Аэрофлота"! – отметила Елизавета Дадашева. – Со всеми делами в Америке очень помогли сотрудники российского посольства Алексей Спицын и Максим Гончаров. Особенно Алексей. Они сделали все от них зависящее, чтобы все прошло быстро и правильно. Без их помощи все было бы намного дольше.

Максим Дадашев умер в США от травм, полученных на ринге, 23 июля. Его тело было помещено в морг Петергофа только 1 августа. Похороны боксера состоятся 4 августа.

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