Мухаммад Мокаев бросил вызов проспекту UFC: «Я тебя разорву!»

21-летний британский проспект Мухаммад Мокаев (7-0) обратился в Twitter к 24-летнему американцу Джеффу Молине (11-2) с предложением подраться осенью либо во Франции, либо в Абу-Даби.

«Джефф Молина, будь готов драться. Я хочу сразиться с тобой во Франции в сентябре или в Абу-Даби в октябре. Я тебя разорву!» — написал Мокаев в Twitter.

Молина идет на серии из 10 побед. В UFC он провел три боя. В последнем поединке американец одолел казахстанца Жалгаса Жумагулова (14-7) раздельным решением судей 4 июня на UFC Fight Night 207 в Лас-Вегасе, США.

Мокаев дебютировал в UFC с победы над Коди Дерденом (12-4) 19 марта на UFC Fight Night 204 в Лондоне, Великобритания. Мокаев победил сабмишном (удушением гильотиной) на 58 секунде боя.