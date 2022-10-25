Ислам Махачев попросил Хабиба Нурмагомедова не мешать ему жить две недели

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории россиянин Ислам Махачев в своих соцсетях обратился к Хабибу Нурмагомедову. Он призвал его дать ему возможность пожить.

«Не мешай мне жить две недели. Последние полгода Нурмагомедов не давал мне никуда выйти», — написал боец.

Махачев победил Чарльза Оливейру (33-9) на UFC 280 сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 22 октября в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.