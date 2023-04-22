Пираев единогласным решением судей победил Капораля

Российский боец Мариф Пираев одержал победу в соглавном бою турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Единогласным решением судей он победил представителя Китая Родриго Капораля.

«Хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал, организаторов турнира. Мой угол — я перечислять не буду, но всех люблю очень. Спасибо вам больше, спасибо моему сопернику», — сказал Мариф после победы.

Теперь в карьере у 39-летнего Капораля 16 побед и 9 поражений. У 31-летнего Пираева 28-5 и одна ничья.

Это был бой-реванш по правилам кикбоксинга. В прошлый раз россиянин проиграл.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию боя Шлеменко — Эномото.