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Нокаутировал и наорал на соперника. Жесткий финиш от американского таланта

03:55
Аарон Пико нокаутировал Джона де Джезуса.
Аарон Пико нокаутировал Джона де Джезуса.
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Американец Аарон Пико нокаутировал соотечественника Джона де Джезуса на турнире Bellator 252 в Анкасвилле (штат Коннектикут, США). Поединок закончился во втором раунде после того, как Пико отправил де Джезуса в нокдаун мощным оверхендом, а затем добил. После остановки поединка Пико накричал на лежащего на полу соперника.

На счету 24-летнего Пико семь побед и три поражения в ММА. Несмотря на неидеальный рекорд, он считается одним из самых перспективных бойцов Bellator. Пико выступает в полулегком весе.

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