Нокаутировал и наорал на соперника. Жесткий финиш от американского таланта

Американец Аарон Пико нокаутировал соотечественника Джона де Джезуса на турнире Bellator 252 в Анкасвилле (штат Коннектикут, США). Поединок закончился во втором раунде после того, как Пико отправил де Джезуса в нокдаун мощным оверхендом, а затем добил. После остановки поединка Пико накричал на лежащего на полу соперника.

PICO POWER ?



What a KO from @AaronPicoUSA! Puts John de Jesus to sleep. #Bellator252 pic.twitter.com/AdSC9kMCRh — Bellator Europe (@Bellator_Europe) November 12, 2020

На счету 24-летнего Пико семь побед и три поражения в ММА. Несмотря на неидеальный рекорд, он считается одним из самых перспективных бойцов Bellator. Пико выступает в полулегком весе.