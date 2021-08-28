PFL 9: Хайбулаев победил Лонейна и другие результаты турнира
В ночь на 28 августа во Флориде (США) прошел турнир PFL 9.
Легкий вес: Мовлид Хайбулаев (Россия, 18-0-1) победил Брендон Лонейн (Англия, 21-4) — раздельное решение судей.
Легкий вес: Крис Уэйд (20-6) победил Бубу Дженкинс (США, 16-6) — единогласное решение судей.
Средний вес: Антони Карлос-младший (Бразилия, 11-5) победил Эмилиано Сорди (Аргентина, 23-8) — единогласное решение судей.
Полутяжелый вес: Мартин Хамлет (Норвегия, 8-2) победил Сезара Ферейру (Бразилия, 14-10) — технический нокаут (1-й раунд, 0:13).
Полулегкий вес: Шеймон Мораес (Бразилия, 13-5) победил Лазара Стоядиновича (США, 14-9) — техниеский нокаут (2-й раунд, 4:45).
Средний вес: Крис Камози (США, 27-15) победил Кори Хэндрикса (США, 8-4) — единогласное решение судей.
Легкий вес: Энтони Дизи (Франция, 14-4) победил Джесси Стирна (США, 11-6) — единогласное решение судей.
Полулегкий вес: Бобби Моффетт (США, 14-6) победил Джейсона Найта (США, 22-7) — единогласное решение судей.
Легкий вес: Алехандро Флорес Гарсия (Мексика, 19-3) победил Карла Дитона (США, 13-5) — раздельное решение судей.
Полусредний вес: Брэндон Дженкинс (США. 14-6) победил Джейкоб Килберн (США, 8-5) — нокаут (1-й раунд, 2:56).
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