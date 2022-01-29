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29 января, 23:58

Певец Абдурозик подрался с узбекистанцем блогером Эрали на чемпионате Азии по боксу. Видео

Роман Шишов
Корреспондент
Абдурозик подрался с узбекистанцем Эрали на чемпионате Азии по боксу.
Фото Instagram

Популярный таджикистанский певец Абдурозик провел импровизированный бой с 13-летним узбекистанским блогером Эрали Бойкобиловым. Это произошло в перерыве между профессиональными боями на чемпионате Азии U-22 по боксу в Ташкенте.

Видео поединка опубликовано в Instagram Азиатской конфедерации бокса (ASBC).

Отметим, что у 18-летнего Абдурозика в Instagram 2,2 миллиона подписчиков. У 13-летнего Эрали — 420 тысяч подписчиков. Оба страдают дефицитом гормона роста и очень маленького роста.

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