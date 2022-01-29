Дана Уайт: «Каждый месяц я покупаю по 10-15 пар новых кроссовок»

Президент UFC Дана Уайт в интервью Youtube-каналу «Complex» рассказал о своей страсти к кроссовкам.

— Я помню церемонии взвешивания еще в 2008-м — вы всегда были в Adidas Gazelle.

— Я всегда был фаном Adidas, у меня огромная коллекция их обуви. Еще у них плюс — ты всегда можешь на их сайте заказать индивидуальный дизайн. Раньше я каждый месяц покупал несколько пар Adidas, заходил на сайт и подстраивал дизайн под себя. Вообще наше поколение росло на этой марке, у всех были Gazelle и эти худи «Champion».

— Как вы покупаете кроссовки — посылаете кого-то в магазин или вам делают поставки?

— Я всегда отслеживаю новинки, мне нравятся модели, которые сложно достать. Как правило, я покупаю 10-15 пар кроссовок каждый месяц. Мне кажется, это нехорошо. Иногда я сам хожу в магазины, но сейчас по большой части покупаю онлайн.

— Сейчас на вас низкие Джорданы, но я видел вас и в Travis Scott.

— Я обожаю Travis Scott, это мои самые любимые кроссовки, вне конкуренции. Это самая удобная обувь, которую я когда-либо носил, и она сочетается с чем угодно.

— Кевин Дюрант как-то сказал, что низкие Джорданы — это лучшие кроссовки в истории. Хотя многие любят высокие.

— Мне нравятся низкие кроссовки. Высокие у меня тоже есть, но в большинстве случаев я ношу низкие.

— Многие бойцы UFC тоже помешаны на кроссовках. Макс Холлоуэй, например...

— Йоанна Енджейчик. Она просто маньячка. Многие наши бойцы любят кроссовки. Обувь важна, она сразу показывает, кто ты и что любишь.