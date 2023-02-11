Петр Ян высказался об отсутствии Хабиба в углу Махачева в предстоящем поединке против Волкановски

Российский боец смешанных единоборств Петр Ян ответил на вопрос, может ли сказаться отсутствие Хабиба Нурмагомедова в углу россиянина Ислама Махачева в поединке с австралийцем Алексом Волкановски на турнире UFC 284.

«Не думаю, что отсутствие Хабиба в углу Ислама сильно повлияет. Они все равно на связи и общаются. С Исламом рядом команда, тренерский состав, поэтому не думаю, что в этом есть какие-то проблемы», — цитирует Яна Vprognoze.ru.

Бой Махачева и Волкановски состоится 12 февраля и начнется не ранее 6.00 по московскому времени.