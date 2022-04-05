Чимаев рассказал, как в шведском зале он позвал двух человек в туалет, чтобы разобраться

Боец UFC Хамзат Чимаев поделился воспоминаниями о первом тренировочном дне в шведском зале All Stars.

«У меня был спарринг по боксу, хороший спарринг, — сказал Чимаев в интервью ESPN. -Маты были мокрые, я подскользнулся и упал на колено. А он все равно ударил меня, когда я был на колене. Я вскочил, снял перчатки, начал бить его, перевел... С ним там был друг, пока мы дрались, он кричал: «Р**** его!», нехорошие вещи. Я встал, подошел к туалету, открыл дверь. Говорю: «Давайте, залетайте сюда, ребята. Я мужчина, ты мужчина, давай». Он такой: «У меня нет на это времени». Другому говорю тоже, давай, иди сюда, если ты мужчина. А он: «Я ничего не говорил». Потом пришли Магди и Андреас, был разговор».

9 апреля Чимаев подерется с Гилбертом Бернсом на UFC 273 в Джексонвилле.