Российский боец UFC Петр Ян (13-1), выступающий в легчайшем весе, сделал прогноз на главный бой UFC 246 Конор Макгрегор (21-4) — Дональд Серроне (36-13).

— Хотя в единоборствах сложно что-то предугадать, но я знаю наперед, кто выиграет бой. Думаю, это будет Конор. Он выбрал удобный для себя поединок. Решил обогатить Серроне и заявить о себе после долгого простоя, — сказал Ян. (Михаил Потапов)

Поединок состоится в Лас-Вегасе утром 19 января по московскому времени.