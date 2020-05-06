Петр Ян рассказал о ситуации с боем против Мораеса

Российский боец Петр Ян из клуба «Архангел Михаил» приступил к спаррингам. В начале июня он планирует вылететь в США.

Сейчас 27-летний боец находится в Таиланде, куда он прилетел на подготовку к бою с Марлоном Мораесом. Из-за пандемии коронавируса зал закрыли, но боец продолжает тренироваться на улице и в гараже.

— В июне я планирую подраться, но в США. Пока нет даты, потому что менеджмент лиги загружен майскими турнирами. Я думаю, что они будут исходить из того, как они пройдут. В Казахстане уже точно не будет турнира, но наш бой хотят сохранить. Уверен ли я, что смогу добраться в США? UFC готовят какую-то бумагу или лицензию, которую мне надо будет показать в консульстве. На Пхукете оно откроется в начале июня. Так что я планирую максимально быстро туда добраться. Проблемы были и будут дальше, но надо делать свою работу, надо продолжать двигаться. Все стабилизируется, — приводит слова Яна пресс-служба RCC.

Петр Ян идет на третьей строчке рейтинга UFC в легчайшем дивизионе. В UFC он дебютировал в июне 2018 года в поединке против японца Тэруто Исхары. С тех пор 27-летний россиянин провел в лиге шесть успешных поединков и теперь входит в число претендентов на титул чемпиона UFC.