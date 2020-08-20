Петр Ян прокомментировал вероятность включения ММА в программу Олимпийских игр

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян на пресс-конференции в Омске прокомментировал вероятность включения ММА в программу Олимпийских игр.

— Думаю, нужно время, нужна история — как у всех олимпийских видов спорта, — сказал Ян. — Но вы видите, как этот спорт развивается, какими масштабными шагами. Это нравится людям. Это зрелищность. В одном виде спорта смешаны разные школы единоборств. Интересно смотреть на то, как дерутся два универсальных спортсмена. Думаю, в будущем это может быть [включение ММА в программу Олимпийских игр]. Но, опять же, должно пройти долгое время. Он [ММА как вид спорта] должен себя показать. (Илья Андреев)