Петр Ян посетил «Вечерний Ургант», рассказал о трэш-токе и ударил ведущего. Видео

Чемпион UFC в легчайшей весовой категории Петр Ян стал гостем нового выпуска передачи «Вечерний Ургант». Спортсмен обсудил с ведущим трэш-ток, способы похудения, свой недавний бой протий Жозе Альдо, рассказал о подготовке в Таиланде во время пандемии коронавируса, а также ударил Ивана Урганта по его просьбе.

Первый канал опубликовал фрагмент выпуска телепередачи с участием 27-летнего бойца.

Напомним, что Петр Ян в июле этого года завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе, одержав досрочную победу над бразильцем Жозе Альдо. Сейчас Ян входит в топ-15 сильнейших бойцов вне зависимости от весовой категории.