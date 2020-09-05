Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Петр Ян посетил «Вечерний Ургант», рассказал о трэш-токе и ударил ведущего. Видео

01:41
Иван Ургант и Петр Ян. Фото vk.com/vecherniy.urgant
Иван Ургант и Петр Ян. Фото vk.com/vecherniy.urgant
Теги:

Чемпион UFC в легчайшей весовой категории Петр Ян стал гостем нового выпуска передачи «Вечерний Ургант». Спортсмен обсудил с ведущим трэш-ток, способы похудения, свой недавний бой протий Жозе Альдо, рассказал о подготовке в Таиланде во время пандемии коронавируса, а также ударил Ивана Урганта по его просьбе.

Первый канал опубликовал фрагмент выпуска телепередачи с участием 27-летнего бойца.

Напомним, что Петр Ян в июле этого года завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе, одержав досрочную победу над бразильцем Жозе Альдо. Сейчас Ян входит в топ-15 сильнейших бойцов вне зависимости от весовой категории.

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир