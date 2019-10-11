Петр Ян: «Очень хочу, чтобы поединок с Мораесом состоялся»

Российский боец UFC Петр Ян отметил, что очень хотел бы встретиться в октагоне с бразильцем Марлоном Мораесом. Ранее было анонсировано, что Ян может провести следующий поединок в декабре на турнире UFC в Лас-Вегасе.

— Мы уже несколько раз заявляли, что хотим драться с (американцем) Юрайя Фэйбером. Но он отказывается от поединка со мной. Либо он хочет большой гонорар, либо не хочет этот бой, — цитирует Яна «РИА Новости». — Сейчас идут переговоры о поединке с (бразильцем) Марлоном Мораесом. Я очень хочу, чтобы этот бой состоялся. Он опасный соперник и первый номер в рейтинге, и победа над ним — это безоговорочное притязание на бой за пояс.