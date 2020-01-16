Петр Ян: «Как Серроне может выиграть? Пнет своим хай-киком. Я за него, мы знакомы»

Российский боец UFC Петр Ян в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от боя между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне на UFC 246.

— Хотя в единоборствах сложно что-то предугадать, но я знаю наперед, кто выиграет бой, — сказал Ян. — Думаю, это будет Конор. Он выбрал удобный для себя поединок. Решил обогатить Серроне и заявить о себе после долгого простоя. Конор там будет явным фаворитом. Но болеть буду за Серроне, я с ним знаком. Я был удивлен, что он многое про меня знает, даже мои бои смотрит. Мне хотелось бы, чтобы он победил, но тут сложная ситуация для него.

— Как Серроне может выиграть этот бой?

— Пнет своим хай-киком случайно в голову. Потом добавит еще комбинацию из пяти ударов, и что-то попадет. Только такой вариант. И то тяжело.

Бой между 31-летним Макгрегором (21-4) и 36-летним Серроне (36-13) состоится 19 января рано утром по московскому времени. (Михаил Потапов)