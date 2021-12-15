Петр Ян исполнил желание ребенка с аутизмом. Российский боец выступил в роли Деда Мороза

Боец клуба «Архангел Михаил» и чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян выступил в роли Деда Мороза и исполнил желание ребенка с аутизмом.

Маленький Кирилл, который занимается адаптивным тхэквондо, очень давно мечтал о батуте и отправил свое письмо на «Елку желаний», которая уже несколько лет реализуется по всей стране. Петр Ян лично вручил Кириллу подарок прямо у него дома.

«Не каждый день в гости заходят чемпионы UFC, еще и с подарками. Сюрприз был для нас такой», — написала мама Кирилла в своем Instagram.

— Кирюша не чувствует свое тело так, как мы, поэтому постоянно ищет тактильные ощущения. Он может час кататься на качелях, любит, когда его обнимают, — говорит мама.