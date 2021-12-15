Олег Монгол болевым приемом на руку выиграл у Руки-Базуки на Epic FC
14:53
Блогер из Хакасии Олег Монгол провел матч-реванш против Кирилла Терешина, известного по прозвищу Руки-Базуки. Видео боя доступно на канале Epic Fighting Championship.
Итогом противостояния стала победа 45-летнего Олега Монгола болевым приемом на руку во втором раунде.
Их первый бой состоялся в октябре 2019 года. Тогда Монгол побывал в нокдауне, но в итоге выиграл у Терешина удушающим приемом, надавив на горло локтем.
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