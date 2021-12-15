Олег Монгол болевым приемом на руку выиграл у Руки-Базуки на Epic FC.

Блогер из Хакасии Олег Монгол провел матч-реванш против Кирилла Терешина, известного по прозвищу Руки-Базуки. Видео боя доступно на канале Epic Fighting Championship.

Итогом противостояния стала победа 45-летнего Олега Монгола болевым приемом на руку во втором раунде.

Их первый бой состоялся в октябре 2019 года. Тогда Монгол побывал в нокдауне, но в итоге выиграл у Терешина удушающим приемом, надавив на горло локтем.