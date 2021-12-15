Кевин Ли подписал контракт с промоушеном Хабиба Eagle FC

Экс-боец UFC Кевин Ли подписал контракт с промоушеном Eagle FC, владельцем которого является бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, сообщает в Twitter журналист Ариэль Хельване.

Ли выступал в UFC с 2014 года, одержал там 11 побед и потерпел 7 поражений. Всего в ММА на его счету 18 побед и 7 поражений.

В 2017 году Ли бился с Тони Фергюсоном за временный титул чемпиона UFC в легком весе, но потерпел поражение в третьем раунде.

В августе этого года Ли проиграл Дэниэлу Родригесу, в октябре провалил тест на амфетамин, был дисквалифицирован на полгода, а затем уволен из UFC.

28 января Eagle FC проведет первый турнир в США — в Майами.