Кевин Ли подписал контракт с промоушеном Хабиба Eagle FC
18:16
Экс-боец UFC Кевин Ли подписал контракт с промоушеном Eagle FC, владельцем которого является бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, сообщает в Twitter журналист Ариэль Хельване.
Ли выступал в UFC с 2014 года, одержал там 11 побед и потерпел 7 поражений. Всего в ММА на его счету 18 побед и 7 поражений.
В 2017 году Ли бился с Тони Фергюсоном за временный титул чемпиона UFC в легком весе, но потерпел поражение в третьем раунде.
В августе этого года Ли проиграл Дэниэлу Родригесу, в октябре провалил тест на амфетамин, был дисквалифицирован на полгода, а затем уволен из UFC.
28 января Eagle FC проведет первый турнир в США — в Майами.
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