Петр Ян: "Хотел бы подратьcя в июне с Джимми Риверой"

Российский боец легчайшего веса (до 61,2 кг) Петр Ян (12 побед, 1 поражение) рассчитывает провести следующий бой в июне - против американца Джимми Риверы (22 победы, 3 поражения).

26-летний Ян в субботу в Праге на турнире UFC Fight Night 145 выиграл единогласным решением судей 34-летнего американца Джона Додсона (20 побед, 11 поражений).

- Это моя четвертая победа в UFC, так что все отлично, - сказал Ян, слова которого приводит ESPN. - Мне еще нужно поговорить с UFC, но я бы хотел подратсья с Джимми Риверой в июне.

- Джон (Додсон) - очень сложный противник, - отметил российский боец. - Он очень низкий (рост Додсона - 160 см. - Прим. "СЭ"), что делает бой еще более сложным. Я хотел атаковать корпус, но он все время двигался, так что это было трудно сделать. Но я был готов к этому. Это вызов для меня. Он - девятый номер рейтинга. А я всегда рад побеждать тех, кто занимает более высокое место, чем я.