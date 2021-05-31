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Пессоа получил бонус 50 тысяч долларов за выступление на ACA 123

12:35
ACA 123. Фото АСА
ACA 123. Фото АСА
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Бразильский боец ACA Рене Пессоа получил бонус за «Выступление вечера» в размере 50 тысяч долларов за досрочную победу над россиянином Алексеем Евремовым на турнире ACA 123 в Москве. Об этом сообщил президент ACA Алексей Яценко.

За минуту до окончания третьего раунда бразильский «джитсер», перетерпев много жестких ударов, использовал свой шанс и одиночным правым выключил наглухо Ефремова, совершив невероятный «лаки панч».

Дополнительная информация:

https://youtu.be/Kzt-vS_Knug

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