Пессоа получил бонус 50 тысяч долларов за выступление на ACA 123

Бразильский боец ACA Рене Пессоа получил бонус за «Выступление вечера» в размере 50 тысяч долларов за досрочную победу над россиянином Алексеем Евремовым на турнире ACA 123 в Москве. Об этом сообщил президент ACA Алексей Яценко.

За минуту до окончания третьего раунда бразильский «джитсер», перетерпев много жестких ударов, использовал свой шанс и одиночным правым выключил наглухо Ефремова, совершив невероятный «лаки панч».