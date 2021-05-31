Пессоа получил бонус 50 тысяч долларов за выступление на ACA 123
12:35
Бразильский боец ACA Рене Пессоа получил бонус за «Выступление вечера» в размере 50 тысяч долларов за досрочную победу над россиянином Алексеем Евремовым на турнире ACA 123 в Москве. Об этом сообщил президент ACA Алексей Яценко.
За минуту до окончания третьего раунда бразильский «джитсер», перетерпев много жестких ударов, использовал свой шанс и одиночным правым выключил наглухо Ефремова, совершив невероятный «лаки панч».
Дополнительная информация:
Читайте также
Швеция вылетит с ЧМ, если не обыграет Словакию. При таком раскладе ее не спасет даже победа над Россией
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю