Хабиб: «Практически все финалы Лиги чемпионов с 1998 года смотрю в прямом эфире»
13:39
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что посмотрел финальный матч Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси».
«С 1998 года практически все финалы Лиги чемпионов смотрю в прямом эфире, и этот финал не стал исключением», — написал Нурмагомедов.
В финале Лиги чемпионов «Челси» обыграл «Манчестер Сити» (1:0) и во второй раз в своей истории завоевав титул.
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