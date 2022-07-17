Чарльз Оливейра получил награду «Боец года»

Первый номер рейтинга UFC в легком весе Чарльз Оливейра (33-8) был удостоен звания «Боец года» от премии ESPY. Об этом сообщила репортер Меган Оливи во время турнира UFC on ABC 3.

Среди конкурентов Оливейры на эту награду были чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (24-1), чемпионка UFC в легчайшем весе Джулианна Пенья (11-4), чемпион в среднем весе Камару Усман (20-1) и двукратная чемпионка PFL в легком весе Кайла Харрисон (13-0).

Оливейра в 2021 году провел два боя. В мае он одолел Майкла Чендлера (23-7) техническим нокаутом во втором раунде, а в декабре победил Дастина Порье (28-7) сабмишном в третьем раунде. Следующий поединок бразилец проведет за вакантный титул чемпиона в легком весе против Ислама Махачева (22-1) 22 октября в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.