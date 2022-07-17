Монсон: «С Дациком будет интересно на ринге»

Известный боец Джефф Монсон поделился ожиданиями от предстоящего боя с Вячеславом Дациком.

«Он действительно хороший боксер. Он сильный, быстрый, мощный. Мне нужно работать головой, двигаться, потому что в прямом бое, где мы будет друг друга дубасить, я не выстою. Мне нужно уворачиваться, думать о следующем шаге. Я это понимаю, так что буду придерживаться плана и думать по ходу дела.

Он участвовал в ММА раньше. Сейчас он знаменит своим боксом, он стал мастером. Дацик выиграл много боев, за ним интересно наблюдать. Его недооценивают, а зря, ведь у него хорошие навыки. У него не только сила, но еще и хороший набор навыков. Ему нравится соревноваться, побеждать. Ему хорошо на ринге, комфортно в клетке. Он хороший соперник, и мне кажется, что с ним будет интересно на ринге», — приводит слова Монсона РЕН ТВ.

Поединок Монсона и Дацика по правилам ММА пройдет 5 августа и станет главным событием турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Канал РЕН ТВ покажет бой Дацика и Монсона в прямом эфире.