Пенья проиграл Фреволе и недовольный убежал из октагона

Американец Мэтт Фревола одержал победу над соотечественником Луисом Пенья на турнире UFC Fight Night 161 в легком весе. 29-летний спортсмен победил раздельным решением судей — 29-28, 28-29, 29-28. После оглашения результатов Пенья, потерпевший первое поражение в UFC, недовольный в спешке покинул октагон.

Luis Pena rushes out of the Octagon...He's big time MAD ??#UFCTampa pic.twitter.com/EEmZ2Mmg00 — MMA India (@MMAIndiaShow) October 13, 2019