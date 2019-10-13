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Пенья проиграл Фреволе и недовольный убежал из октагона

04:24

Американец Мэтт Фревола одержал победу над соотечественником Луисом Пенья на турнире UFC Fight Night 161 в легком весе. 29-летний спортсмен победил раздельным решением судей — 29-28, 28-29, 29-28. После оглашения результатов Пенья, потерпевший первое поражение в UFC, недовольный в спешке покинул октагон.

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