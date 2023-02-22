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Сегодня, 22:02

Павлович подерется с Кертисом Блейдсом 22 апреля на турнире UFC Fight Night

Давид Хачатрян
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Третий номер рейтинга UFC в тяжелом весе россиянин Сергей Павлович (17-1) встретится с четвертым номером американцем Кертисом Блейдсом (17-3) 22 апреля на UFC Fight Night в Лас-Вегасе, США, сообщает ESPN. Победитель поединка, возможно, получит право подраться за пояс чемпиона.

Павлович в прошлом бою победил Тая Туивасу (14-5) за 54 секунды, отправив австралийца в нокаут. Бой состоялся 3 декабря 2022-го на UFC on ESPN 42 в Орландо, США.

Кертис Блейдс (17-3) идет на серии из трех побед. В прошлом бою он одолел Тома Аспиналла (12-3) техническим нокаутом в первом раунде. Турнир состоялся 23 июля 2022-го в Лондоне, Великобритания.

Сергей Павлович
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