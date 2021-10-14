Изгнанный из зала Jackson Wink Джон Джонс обещает бросить пить

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе американец Джон Джонс прокомментировал новость о запрете посещать зал Jackson Wink MMA, где он тренировался более десяти лет. К такому решению пришел тренер Уинкелджон после очередных проблем Джонса с законом.

«Это действительно единственное, что я хотел бы прояснить... Кроме того, я с нетерпением жду возможности двигаться вперед без алкоголя. Впервые в моей жизни я чувствую, что действительно готов бросить пить. Рад, что я получаю поддержку от супруги, друзей, семьи и поклонников», — написал Джонс в Twitter.

That's really the only thing I care to clarify.. outside of that, looking forward to moving forward without alcohol. It's the first time in my life where I'm actually ready to quit. Glad to have the support of my fianc?, family friends and fans — BONY (@JonnyBones) October 13, 2021

На счету 34-летнего Джонса 26 побед, 1 поражение и 1 бой, признанный несостоявшимся. В своем последнем поединке, который состоялся в феврале 2020 года на UFC 247, Джонс единогласным решением судей выиграл у Доминика Рейеса.