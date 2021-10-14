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Изгнанный из зала Jackson Wink Джон Джонс обещает бросить пить

14 октября, 10:12
Джон Джонс. Фото Instagram
Джон Джонс. Фото Instagram
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Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе американец Джон Джонс прокомментировал новость о запрете посещать зал Jackson Wink MMA, где он тренировался более десяти лет. К такому решению пришел тренер Уинкелджон после очередных проблем Джонса с законом.

«Это действительно единственное, что я хотел бы прояснить... Кроме того, я с нетерпением жду возможности двигаться вперед без алкоголя. Впервые в моей жизни я чувствую, что действительно готов бросить пить. Рад, что я получаю поддержку от супруги, друзей, семьи и поклонников», — написал Джонс в Twitter.

На счету 34-летнего Джонса 26 побед, 1 поражение и 1 бой, признанный несостоявшимся. В своем последнем поединке, который состоялся в феврале 2020 года на UFC 247, Джонс единогласным решением судей выиграл у Доминика Рейеса.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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