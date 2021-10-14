Боец UFC Физиев: «Прекращаю выступать под флагом Кыргызстана. На меня и мою семью оказывают давление»

Легковес UFC Рафаэль Физиев заявил, что больше не будет выступать под флагом Кыргызстана. Как сообщает боец, к этому решению он пришел после того, как на него и его семью начали оказывать сильное давление.

«Сегодня я и моя семья столкнулись с травлей со стороны муфтията и некоторых известных в Кыргызстане людей. Из-за этой травли, лживых, непонятно для чего сделанных видео я и моя семья получаем много гневных сообщений со всей страны. Речь не о десятках, а о сотнях, я бы даже сказал, тысячах сообщений, 100 процентов. Я удивлен, что пишут даже моей жене. Зачем писать ей, если можно написать мне?» — рассказывает Физиев в Instagram.

Также спортсмен заявил, что в ближайшее время будет думать о переезде из страны.

«Я показывал свою жизнь, то, чем занимаюсь каждый день, — продолжил он. — У каждого человека есть свое мнение, и каждый человек в светском государстве вправе делать те законные вещи, какие он желает. Чем я и занимался. За это получил большую травлю со стороны муфтията. Из-за этого на меня и мою семью оказывают большое давление. Суть в том, что я — все. Я ухожу, и меня больше ничего не связывает с Кыргызстаном, только паспорт. Мою семью тоже. В ближайшее время мы будем думать, наверное, о переезде из этой страны».

«Я прекращаю выступать под флагом Кыргызстана, потому что получаю много сообщений на этой почве, — добавил Физиев. — Как было и раньше, моя семья всегда была сама по себе, и я был сам по себе. Я никому ничем не обязан, и мне никто ничем не обязан. Те люди, которые все это замутили, заварили, хлопаю вам, можете гордиться собой, считать себя мужчинами и жить дальше. Бог всех рассудит, он лучший судья».

В настоящее время 28-летний киргизский боец азербайджанского происхождения Физиев занимает 14-ю строчку в рейтинге лучших легковесов UFC. На его счету 10 побед и 1 поражение.